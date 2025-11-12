Un proche de Zelensky accusé d'orchestrer un vaste système de corruption

Un proche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Timour Minditch, a été accusé mardi par des enquêteurs ukrainiens d'avoir orchestré un vaste système de corruption portant sur quelque 100 millions de dollars.



Ces accusations constituent un tournant dans le scandale de corruption qui secoue le secteur énergétique du pays, et une intensification du bras de fer en cours au sein même du pouvoir ukrainien.



M. Minditch est copropriétaire de la société de production audiovisuelle Kvartal 95, fondée par M. Zelensky, qui était un humoriste vedette avant de se lancer en politique.

"M. Minditch exerçait un contrôle sur l'accumulation, la distribution et la légalisation de fonds d'origine criminelle dans le secteur énergétique ukrainien", a déclaré un procureur du Parquet spécialisé anticorruption (SAPO), devant la justice.

Le suspect a profité de ses "relations privilégiées avec le président ukrainien" pour ses activités criminelles, a-t-il ajouté.



L'actuel ministre de la Justice lui-même, Guerman Galouchtchenko, ancien ministre de l'Energie pendant quatre ans, a été accusé par le SAPO d'avoir perçu des "avantages personnels" de M. Minditch en échange de son contrôle sur les flux financiers du secteur énergétique.



Lundi, l'Agence nationale anticorruption (NABU) avait annoncé avoir démantelé un système de corruption portant sur 100 millions de dollars de fonds blanchis. Cinq personnes ont été interpellées et sept inculpées.



"Le travail accompli a permis d'obtenir des milliers d'heures d'enregistrements audio, qui constituent des preuves des activités d'une organisation criminelle de haut niveau opérant dans les secteurs de l'énergie et de la défense", avait expliqué l'Agence dans un communiqué.



Minditch a quitté le pays



L'opération "Midas", menée après 15 mois d'enquête en collaboration avec le SAPO, avait abouti à "70 perquisitions" mettant au jour un système criminel qui extorquait des fonds à des sous-traitants de l'entreprise publique du nucléaire Energoatom.

Energoatom avait confirmé avoir l'objet d'une perquisition et avait dit coopérer à l'enquête, sans commenter les accusations de corruption.



Selon des médias ukrainiens, les domiciles de MM. Galouchtchenko et Minditch ont également été perquisitionnés.

Oleksander Abakoumov, chef de l'équipe d'enquête du NABU, a déclaré à la télévision d'Etat que M. Minditch avait quitté le pays peu avant.



Le ministère ukrainien de la Justice a indiqué que M. Galouchtchenko de son côté coopérait avec les enquêteurs et qu'il s'abstiendrait de tout autre commentaire.

Le NABU et le SAPO sont deux organismes anticorruption indépendants du pouvoir.



Le gouvernement ukrainien a limogé mardi le conseil de surveillance d'Energoatom, considéré comme un élément central du système de corruption selon les enquêteurs.

Cette décision, conjuguée à un audit d'urgence mené par l'Etat, a été qualifiée par la Première ministre Ioulia Svyrydenko de "premières mesures pour la relance d'Energoatom".



Après les perquisitions de lundi, le président Zelensky avait déclaré que toutes les actions contre la corruption étaient "absolument nécessaires", encourageant les responsables à coopérer avec les organismes anticorruption.

Mardi en fin de soirée, il n'avait pas encore commenté les accusations portées à l'encontre de Timour Minditch.



Ces accusations de détournement de fonds dans le secteur énergétique, qui subit par ailleurs des attaques incessantes de la Russie entraînant des coupures massives d'électricité, suscitent l'indignation de la population.

Et l'éradication de la corruption est l'une des principales conditions d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne (UE).



Cet été, M. Zelensky avait essuyé de vives critiques de son opinion publique et de Bruxelles quand il a tenté de placer le NABU et le SAPO sous le contrôle du gouvernement.