Un porte-avions américain au large de l'Amérique latine attise les tensions avec le Venezuela

Un porte-avions américain est arrivé mardi au large de l'Amérique latine, marquant une montée en puissance considérable des moyens militaires déployés par les Etats-Unis dans la région et accentuant les tensions avec le Venezuela qui parle de menace "impérialiste".



L'arrivée du Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions du monde, pour renforcer ce que Washington assure être une opération anti-drogue, coïncide avec des exercices militaires vénézuéliens de défense et intervient alors que la Russie, alliée de Caracas, a condamné les frappes aériennes américaines contre les embarcations de narcotrafiquants présumés.



"Le groupe aéronaval Gerald R. Ford (...) est entré le 11 novembre dans la zone" de Southcom, le commandement américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes, a annoncé ce dernier dans un communiqué. Ce déploiement, annoncé par Washington le 24 octobre, a pour but de "soutenir l'ordre du président (Donald Trump) de démanteler les organisations criminelles transnationales et de contrer le narcoterrorisme", ajoute Southcom.



Le porte-avions, le plus avancé de l'armée américaine, transporte entre autres quatre escadrilles d'avions de combat et est accompagné notamment de trois destroyers lance-missiles.



Depuis août, Washington maintient dans les Caraïbes une importante présence militaire avec notamment une demi-douzaine de navires de guerre, officiellement pour lutter contre le trafic de drogue à destination des Etats-Unis.

Le Venezuela accuse Washington de prendre prétexte du trafic de drogue "pour imposer un changement de régime" à Caracas et s'emparer de son pétrole.



Le président américain Donald Trump, qui a autorisé des opérations clandestines de la CIA au Venezuela, a donné des indications contradictoires sur sa stratégie, évoquant par moments des frappes sur le sol vénézuélien et des jours comptés pour Nicolas Maduro, mais écartant aussi l'idée d'une guerre.



"Si nous devions, en tant que République, en tant que peuple, aller à la lutte armée pour défendre l'héritage sacré des libérateurs et des libératrices, nous serions prêts à gagner", a réagi le président vénézuélien.



Ce dernier a promulgué une loi créant des "Commandos de défense intégrale", assurant lundi que cette structure avait "la force et le pouvoir" de faire face aux Etats-Unis.