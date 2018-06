Un plan “Spécial Aïd Al Fitr” mis en place par l'ONCF

L'Office national des chemins de fer (ONCF) a annoncé la mise en place d'un plan de transport ''spécial Aïd'', du 12 au 17 juin 2018 à l'occasion de l'avènement de l'Aïd Al Fitr et en prévision de l'affluence des voyageurs que connaît habituellement cette période, pour assurer les déplacements des usagers dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.

Le plan spécial de circulation des trains à l'occasion de l'Aïd Al Fitr consiste en l'augmentation du nombre de trains sur les principaux axes du réseau ferroviaire (Casablanca- Rabat- Fès-Marrakech-Tanger-Oujda et Nador), le renforcement des équipes chargées de l'accueil et l'orientation des voyageurs dans les gares et à bord des trains, la diversification des canaux de vente pour faciliter l'achat des billets, indique l'ONCF dans un communiqué transmis mardi à la MAP.

Le plan prévoit des facilités pour se procurer les billets et éviter les files d’attente à travers le renforcement du nombre des guichets de vente de billets, la mise en place des distributeurs automatiques de tickets et la possibilité d’achat de billets en ligne sur "www.oncf-voyages.ma".

L’ONCF prévoit, également, une assistance renforcée au sein des gares et à bord des trains à travers l’accueil, l’information et l'assistance des voyageurs, les facilités d’accès aux quais et trains, un service d’information et une assistance 24h/7j, via le Centre de relation clients (2255), les sites web "www.oncf.ma" et "www-oncf-voyages.ma" et l’adresse de l’Office sur les réseaux sociaux : oncfpageofficielle/ oncfofficiel/ ONCFDIRECT. oncf_maroc, ainsi que l'application "ONCF Trafic" qui fournit des informations en temps réel sur la situation du trafic.

En outre, l'effectif de police ferroviaire sera renforcé pour assurer le maintien de l'ordre et la sûreté des voyageurs aussi bien en gares qu'à bord des trains. De plus, une palette de produits tarifaires pour voyager moins cher est destinée aux différents segments de voyageurs : familles, jeunes, seniors, étudiants, ajoute le communiqué. Pour éviter les éventuels encombrements que peut connaître cette période, l’ONCF invite les usagers à s’organiser en s’informant au préalable sur les horaires des lignes sollicitées, en se procurant les billets aller/retour à l’avance et en empruntant les trains dont le numéro est indiqué sur le billet.