Un officier de police contraint d' utiliser son arme de service pour interpeller un multirécidiviste àTanger

Un officier de police de la Brigade des Recherches relevant du service de la police judiciaire du District de Beni Makada à Tanger a été contraint, samedi, d'utiliser son arme de service lors d'une intervention sécuritaire pour interpeller un individu, aux antécédents judiciaires, qui s'activait dans le trafic de drogues et de psychotropes et qui avait exposé la vie des citoyens et des éléments de la police à une grave menace à l'aide d'une arme blanche.



Les éléments de la police étaient intervenus pour interpeller le suspect, qui était en flagrant délit de trafic de drogues à Beni Makada, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant qu'il leur a opposé une résistance farouche et a tenté de les agresser dangereusement à l’aide de l’arme blanche, ce qui a contraint l'officier de police à user de son arme de service en tirant une balle qui a blessé le mis en cause au niveau de ses membres inférieurs.



L'usage de l'arme de service a permis d'appréhender le suspect et de saisir deux couteaux de grande taille qui étaient en sa possession, outre une quantité de chira et de cannabis destinés à être commercialisée, en plus d'un grand nombre de bouteilles de boissons alcoolisées qu'il vendait sans autorisation, ajoute le communiqué.



Le suspect a été transporté à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires avant d'être placé en garde à vue, pour les besoins de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de ces actes criminels, conclut la DGSN.