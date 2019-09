Un hommage pour marquer le 25ème anniversaire de l’assassinat de Cheb Hasni

Un hommage dédié à la mémoire du défunt Cheb Hasni Chekroune, est programmé à Oran, du 20 au 29 septembre courant, à l’occasion du 25ème anniversaire de son assassinat, a-t-on appris samedi des organisateurs. Initiées par l’Association "Art et culture pour la protection du patrimoine musicale oranais", ces festivités ont pour but de mettre en valeur le riche parcours artistique du "Raï Lover", assassiné le 29 septembre 1994, durant la décennie noire. Des tables-rondes, des spectacles, des concours artistiques et autres seront au menu de ce programme qui sera marqué par la participation des figures artistiques algériennes, dont des stars de la chanson oranaise et du rai notamment de l’époque de Cheb Hasni, a fait savoir à la presse , le président de l’association, Nasrednne Touil. Le programme a concocté également un concours "radio Crochet", d’interprétation des chansons de Cheb Hasni, ouvert aux jeunes amateurs et un concours national de dessin et de la meilleure photo du défunt. Le public aura à (re)découvrir les documentaires ayant retracé le parcours de Cheb Hasni, à travers diffèrentes projections, dont "Histoire de la star Hasni" réalisé par l’ENTV. L’Association "Art et loisirs Yahia Ben Mabrouk" d’Alger contribuera, de son côté, avec une opérette sur l’interprête de "Gaa Nsa", "Mazel kayen l’espoir", "Tal ghoyabek yaghzali".

Les organisateurs ont prévu un atelier intitulé "Parlez-moi de Hasni" qui sera animé par des figures ayant connu et côtoyé le défunt à l’instar du chanteur Mohamed Sahraoui, Mohamed Lamine et Cheba Zahouania ainsi que des éditeurs et auteurs de paroles comme Khaled Bendouda et Aziz Korbali. Les débats et témoignages permettront de mieux mettre en relief la personnalité et l’œuvre de ce chanteur dont la renommée a dépassé les frontières algériennes et qui reste, 25 années après sa tragique disparition, l’une des voix les plus écoutées et appréciées par de millions de jeunes fans.