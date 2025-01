Un festival artistique maroco-espagnol en soutien aux victimes des inondations  

Un festival culturel et artistique maroco-espagnol a été organisé le week-end dernier au Palais des expositions de Santander en soutien aux victimes des inondations qui ont touché plusieurs régions d’Espagne.



Cette initiative, lancée par la Ligue marocaine des jeunes éditeurs de journaux, en collaboration avec l'Association culturelle et musicale "Amieva" et la mairie de Santander, avait pour objectif de promouvoir la solidarité et renforcer la compréhension mutuelle entre le Maroc et l'Espagne.



Plusieurs activités ont rythmé le déroulé de cet événement, qui a coïncidé avec la célébration par la communauté marocaine établie dans la région de Bilbao du Nouvel An amazigh 2975, notamment un "bingo musical", des ateliers de dégustation de pâtisseries et de plats marocains, des séances de henné et de calligraphie, ainsi que des spectacles de musique.



Parmi les moments forts ayant émaillé ce festival, la brillante prestation de la célèbre artiste espagnole Eva Amieva, accompagnée de musiciens marocains et du pianiste Ahmed Jaddawi. A cette occasion, le consul général du Royaume du Maroc à Bilbao, Mohamed Jebari, a réaffirmé la solidarité profonde du Maroc avec les familles des victimes et les personnes affectées par les inondations dévastatrices qui ont touché l’Espagne.



Il a rappelé que le Maroc, conformément aux hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, a mobilisé d'importants moyens logistiques pour contribuer aux efforts de secours et de réhabilitation dans les zones affectées, insistant sur les valeurs de fraternité et de bon voisinage qui unissent les deux Royaumes.



M. Jebari a en outre a mis en relief le rôle de la communauté marocaine en Espagne dans la concrétisation de cette fraternité et salué l’implication active de nombreuses associations marocaines et de bénévoles pour le rétablissement de la vie normale dans les villes touchées. "Ce festival solidaire est un pont de communication entre le Maroc et l'Espagne", a souligné, de son côté, Mateo Echevarría Méndez, conseiller à la Mairie de Santander. "Nous avons toujours été des peuples frères sous tous les aspects", a-t-il fait observer, notant que les recettes de cet événement qui permet de découvrir la richesse et la diversité de la culture marocaine, contribueront à soutenir les victimes des inondations.



Pour sa part, le président de la Ligue marocaine des jeunes éditeurs de journaux, Mohamed Fajri, a indiqué que la participation de diplomates, de journalistes, d'artistes, d'intellectuels, d'acteurs de la société civile et de la communauté marocaine résidente en Espagne illustre le soutien profond et sincère aux victimes des inondations à Valence et à leurs familles.



"Cet événement n'a pas seulement célébré notre riche diversité culturelle, mais a également incarné les valeurs humaines qui nous unissent. J'espère que le succès de cet événement inspirera de futures collaborations pour renforcer encore les relations bilatérales entre le Maroc et l'Espagne", a relevé le co-directeur du festival, Aimane Reghais.