Un congrès à Marrakech explore le rôle de la digitalisation et de l'IA au service de la femme et de l'enfant

Un aréopage d'experts, de chercheurs et d’acteurs associatifs s’est donné rendez-vous, mercredi à Marrakech, à l'occasion du 5ème Congrès international de la femme et de l'enfant, pour explorer le rôle de la digitalisation et de l'intelligence artificielle dans la promotion des droits et du bien-être de la femme et de l'enfant.



Les participants ont, ainsi, mis en avant les avancées technologiques pouvant être exploitées dans des secteurs stratégiques tels que l’éducation, la santé et l’intégration sociale, en vue de répondre aux défis spécifiques auxquels font face les populations vulnérables.

Ils ont également souligné le rôle clé des outils numériques dans la réduction des inégalités, en permettant une amélioration significative de l’accès aux services essentiels.



En outre, ils ont insisté sur l’importance des innovations numériques dans l’intégration sociale, notamment à travers des plateformes facilitant l’accès à l’emploi, la formation ou encore la création de réseaux de soutien, soit des outils qui jouent un rôle crucial pour renforcer l’autonomie des individus, tout en valorisant leur potentiel dans un environnement numérique accessible et inclusif.



Intervenant à l'ouverture de cet évènement, le président de l'Académie Alae Dine International, Abdelghani Benahmed El Bouchikhi, a relevé que cette initiative constitue une plateforme cruciale pour réfléchir à des solutions concrètes et innovantes afin d’intégrer la digitalisation et l'IA dans des domaines prioritaires, comme l’éducation, la santé et l’inclusion sociale.



De l'avis de M. El Bouchikhi, il est essentiel d’exploiter ces technologies pour répondre aux défis spécifiques auxquels sont confrontés les femmes et les enfants, tout en respectant les spécificités culturelles et sociétales du pays. Et de soutenir que la diversité des participants, issus de plusieurs pays, enrichit le débat et offre des perspectives nouvelles pour élaborer des stratégies "inclusives", "durables" et "adaptées aux besoins de la société". Dans le même sillage, Badreddine Ait Lkhoui, enseignant et chercheur dans le domaine de l'autisme, a partagé, dans une déclaration à la MAP, ses réflexions sur l'impact de l'IA dans l'accompagnement des enfants autistes et leurs familles.



"L'intelligence artificielle représente une avancée majeure dans la prise en charge des enfants autistes, notamment grâce à des outils technologiques personnalisés qui facilitent leur développement cognitif et social", a-t-il fait savoir.



Il a, à cet effet, souligné que ces innovations technologiques offrent aux mères un soutien considérable, tant sur le plan psychologique que dans leur quotidien, en rendant la gestion des défis plus accessible. Et de poursuivre que les expériences pionnières observées au Canada et aux Etats-Unis témoignent du potentiel transformateur de ces technologies, estimant qu'il s'agit d'exemples qui devraient nous inspirer pour concevoir des solutions adaptées aux réalités marocaines.



Les recommandations de cette rencontre, initiée par l'Académie Alae Dine International, serviront de socle pour développer des politiques publiques inclusives, plaçant la digitalisation et l’intelligence artificielle au service de la femme et de l'enfant.