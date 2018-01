Un centre de créativité littéraire et artistique à Al Fida-Mers Sultan

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Vision stratégique 2015-2030 pour l’éducation, la direction provinciale du ministère de l’Education nationale Al Fida- Mers Sultan vient de créer un centre de créativité littéraire et artistique.

Consciente du grand intérêt que revêtent les activités scolaires et l’animation culturelle dans la vie des apprenants, ladite direction vient de donner le coup d’envoi des travaux du réaménagement de l’espace dédié à cette activité et tous les moyens humains et matériels nécessaires seront réunis pour réussir cet important chantier destiné à éveiller les talents des élèves des établissements scolaires relevant d’Al Fida-Mers Sultan.

Pour faire partie de l’équipe de ce projet, les responsables ont fait savoir que les prétendants doivent répondre à de nombreux critères dont la compétence, la bonne communication et l’adhésion totale à ce programme ambitieux qui aura des impacts positifs sur les élèves. Et de poursuivre qu’ils aspirent à signer dans les prochains jours un partenariat avec la Fondation El Sistema œuvrant dans le domaine artistique en vue de créer une troupe musicale.

El Sistema est un système repris par de nombreuses associations dans différents pays. Il s’agit d’une méthode d'apprentissage alternative de la musique qui permet également une intégration sociale de jeunes défavorisés.

A souligner que ce projet constitue un exemple et une première au niveau des établissements scolaires de Casablanca.