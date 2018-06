Un atelier thématique à Agadir dédié aux enfants et jeunes en mouvement

Dans le cadre de la coprésidence maroco-allemande du Forum mondial pour la migration et le développement (GFMD) pour les années 2017 et 2018, le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, organise en collaboration avec l’UNICEF un atelier thématique international sous le thème « Les enfants et les jeunes en mouvement : mettre en œuvre des solutions durables», les 21 et 22 juin courant, à Agadir.

Prendront part à cette rencontre des représentants des gouvernements, des organisations internationales, de la société civile, des chercheurs, ainsi que des enfants et des jeunes migrants.

L’organisation de cet atelier s’inscrit dans le processus de préparation de la 11ème édition du Forum mondial pour la migration et le développement (GFMD) qui aura lieu à Marrakech, du 5 au 7 décembre 2018, sous le thème « Honorer les engagements internationaux pour libérer les potentialités des migrants pour le développement ».

Cet atelier qui se déroulera sur deux jours vise à identifier les enjeux prioritaires pour les enfants et les jeunes en mouvement, tels que les lacunes de protection, l'inclusion sociale et l'accès aux services et au marché du travail.

Ainsi, les débats seront structurés autour des thèmes suivants : l’importance des données sur les enfants et jeunes migrants, la question de la vulnérabilité et l’accès aux services pour les enfants et jeunes migrants, les partenariats qui leurs sont dédiés, mais également leur protection.

Les différentes sessions programmées serviront de plateformes pour échanger des bonnes pratiques et des solutions à même de guider les parties prenantes régionales, nationales et locales dans la perspective du Pacte mondial sur la migration en faveur des enfants et des jeunes migrants.