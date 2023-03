Un Ramadan au goût amer

Comme à leur habitude, les Marocains se réjouissent déjà à l’approche du mois sacré du Ramadan. Les odeurs des petits plats traditionnels envahissent d’ores et déjà nos foyers. Les souks regorgent des aliments phares de cette période dont les dattes, les pâtisseries traditionnelles, ou tout ce qui peut faire plaisir à nos papilles.



Les préparatifs sont néanmoins accompagnés cette année par une grande amertume liée à la flambée des prix des aliments de base, qui ont atteint des records inédits depuis plusieurs années.



Ainsi, le marocain à faible ou à moyen revenu se retrouve confronté tout seul face à cette hausse des prix de plusieurs produits de première nécessité, notamment la viande dont le prix proposé par les boucheries a dépassé les 100 dirhams le kilogramme, sans oublier les œufs et certains légumes qui sont actuellement proposés à des prix exorbitants, et qui des années auparavant étaient à la portée de tous. Qu’en est-il alors des citoyens sans revenu fixe ou sans emploi ?



Les prix élevés des aliments de base constituent un lourd fardeau pour les familles marocaines, qui se retrouvent face à des dépenses considérables et qui viennent à bout de leur pouvoir d'achat. Une situation dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle est inquiétante et menace la stabilité des ménages marocains.



Les citoyens marocains essayent en dépit des circonstances de préserver leurs coutumes et leurs traditions liées au mois sacré, espérant que le gouvernement trouvera rapidement des solutions afin de venir à bout de cette flambée des prix sans précédent.



Mounia Azrour