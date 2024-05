Un Clasico aux USA? La Fifa envisage d'autoriser les matches de championnat à l'étranger

Verra-t-on prochainement un Clasico Real Madrid-Barcelone se jouer à Miami, ou bien un Manchester City-Liverpool au Moyen Orient? La Fifa envisage d'autoriser les ligues nationales à organiser des matches à l'étranger.



Le rêve de la Premier League ou de la Liga, qui avec leurs vastes audiences mondiales évoquent depuis longtemps l'idée de disputer des matches en dehors de leurs territoires nationaux, pourrait bien devenir réalité.



L'instance dirigeante du football mondial a en effet décidé mercredi de créer un groupe de travail de 10 à 15 membres chargé d'examiner l'idée et de formuler des recommandations dans les prochains mois.



Ce nouveau comité de la Fifa est "chargé de compiler de plus amples informations sur de potentiels amendements au Règlement des matches internationaux de la FIFA et d'émettre des recommandations au Conseil à cet égard", a écrit l'instance dans un communiqué.

Le Conseil - l'organe décisionnel de la FIFA - a déclaré que le groupe examinerait dix aspects relatifs à l'organisation de matches à l'étranger.



Il s'agit notamment des répercussions pour les supporters des équipes susceptibles de jouer à l'étranger, des conséquences sur le bon déroulement de la compétition ou encore du nombre de matches autorisés à se dérouler hors du territoire.



Les plus grands clubs européens disputent régulièrement des matchs amicaux lucratifs dans le monde entier, comme le choc entre Tottenham Hotspur et Newcastle United qui aura lieu mercredi prochain à Melbourne, trois jours seulement après la fin de la saison de Premier League.



Des compétitions officielles mais secondaires comme la Supercoupe d'Espagne, organisée ces dernières années en Arabie saoudite, ou le Trophée des champions français, disputé désormais quasiment chaque année à l'étranger, ont déjà sauté le pas. Mais les championnats restaient encore sous la coupe du règlement Fifa.



La Liga a déjà déclaré qu'elle souhaitait jouer des matches en Amérique du Nord dès 2025.

Le projet d'une "39e journée" de Premier League à l'étranger, qui avait fait couler beaucoup d'encre, avait été abandonné en 2008 à la suite de l'opposition des groupes de supporters, de la Fifa et de l'UEFA.



Le mois dernier, un recours en justice aux Etats-Unis a incité la Fifa à reconsidérer son opposition de longue date.