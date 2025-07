USFP. Session du Conseil national

Conformément au statut et au règlement du parti, le Conseil national de l’USFP tiendra une session le samedi 26 juillet à partir de 12 heures au siège central du parti, sis boulevard El Arar, quartier Riad à Rabat.



L’ordre du jour de cette session comporte la présentation du rapport du Bureau politique, ainsi que l’examen et l’adoption des projets et des résolutions.