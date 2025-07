Les travaux du 4ème Congrès provincial USFP/Ifrane auront lieu ce vendredi à partir de 17 heures à la grande salle du complexe Joumana, route Bensmim, Azrou.



Ce Congrès, placé sous le thème «Une fidélité à l’histoire et un engagement dans le présent pour un avenir prometteur», sera présidé par Saïd Baaziz, membre du Bureau politique.

Dimanche à 16 heures à la salle des réunions à la municipalité d’El Hajeb et sous la présidence de Youssef Aïdi, El Hassan Lachguar et Hassan Sakhi, se déroulera le 5ème Congrès

provincial USFP/El Hajeb.



Le thème retenu pour ce Congrès est «Ensemble pour un développement local et une équité spatiale».