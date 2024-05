UMI de Meknès: convention de partenariat en matière de digitalisation

Une convention spécifique de partenariat a été signée, mercredi à Meknès, entre l'Université Moulay Ismail (UMI) de Meknès (UMI) et CISCO International Limited, groupe mondial spécialisé dans les technologies Réseaux et Internet.



Signée par Ahmed Mouchtachi, président de l'UMI et Meryem Medaghri Alaoui, directrice générale de Cisco Maroc et UN Afrique de l'Ouest et Centrale, cet accord s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de partenariat conclue, en décembre 2023, entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, et CISCO.



Intervenant à cette occasion, M. Mouchtachi a souligné l'importance de cette convention qui vise à renforcer les offres éducatives des établissements de l'UMI en intégrant une formation aux réseaux informatique mise au point par CISCO, louant le grand savoir-faire de ce groupe dans le domaine.



De son côté, Mme Medaghri Alaoui s'est félicitée de faire partie désormais des partenaires de l'Université Moulay Ismail de Meknès, mettant l'accent sur la disposition de CISCO à accompagner l'université et ses étudiants s'agissant des projets en lien avec la formation dans le domaine des technologies réseaux et Internet.



Selon l'UMI, cette initiative intervient également en application du PACTE ESRI-2030 et en particulier les actions visant à appuyer les missions des Centres "Code 212" et à renforcer l'offre de formation et de certification en donnant aux étudiants et enseignants un accès gratuit et illimité aux programmes de formation proposés par CISCO notamment dans le domaine de la digitalisation.



CISCO Networking Academy est un programme de responsabilité sociale, à travers lequel CISCO traduit son engagement à positionner le Maroc dans une optique de développement durable et pérenne. Il compte aujourd'hui plus de 30 formations autour des réseaux informatiques, l'infrastructure programmable ou encore la cybersécurité. Ces formations sont dispensées par des experts de renom en plusieurs langues dont notamment l’anglais, le français ou l’arabe.



CISCO a développé le programme Networking Academy en 1997 et forme depuis, plusieurs partenariats avec des entreprises, des gouvernements et des établissements d'enseignement à travers le monde afin de faire face à la demande croissante en profils qualifiés dans les TIC.



Ce programme, déployé dans 180 pays, profite à 2,3 millions d’étudiants chaque année, dispensé par 28.400 formateurs et compte pas moins de 11.800 académies partenaires.