Trudeau se fera vacciner en public mais attendra son tour

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a l'intention de se faire vacciner en public mais il attendra que ce soit le tour de sa tranche d'âge, a-t-il indiqué dans un entretien diffusé dimanche. "Je me ferai vacciner publiquement et avec enthousiasme quand mon tour viendra", a déclaré M. Trudeau dans une interview de fin d'année à la chaîne publique CBC, précisant qu'il suivrait les recommandations de la santé publique. "Quand la vaccination sera ouverte aux adultes en bonne santé âgés d'une quarantaine d'années, je me ferai vacciner", a ajouté avec un sourire le Premier ministre, qui aura 49 ans le 25 décembre. M. Trudeau, dont l'épouse avait été diagnostiquée positive au coronavirus en mars, a par ailleurs jugé possible qu'il ait lui aussi contracté la maladie sans le savoir. "C'est possible que je l'ai attrapée. Je ne sais pas. J'étais totalement asymptomatique", at-il dit, en affirmant avoir scrupuleusement suivi les règles qui ne préconisaient un test qu'en cas de symptômes. Il était resté confiné à son domicile pendant deux semaines. Le Canada a commencé sa campagne de vaccination le 14 décembre avec un nombre relativement limité de doses du vaccin Pfizer-BioNTech. La vaccination est pour le moment essentiellement réservée aux personnes vulnérables et au personnel de santé. Le pays doit recevoir prochainement des doses supplémentaires du vaccin de Pfizer-BioNTech, ainsi que des vaccins de Moderna, lorsque celui-ci aura été approuvé par les autorités de la santé publique. Cette autorisation devrait intervenir "dans les prochaines semaines", a indiqué la santé publique en fin de semaine. Au total, le Canada, pays de 38 millions d'habitants, a commandé et placé des options sur plus de 400 millions de doses de vaccins de sept groupes pharmaceutiques. M. Trudeau a indiqué dans une interview à la chaîne CTV, également diffusée dimanche, que son pays serait prêt à partager les éventuels excédents de vaccins avec le reste du monde. La propagation du virus s'est accélérée à l'approche des fêtes dans le pays qui a passé samedi la barre des 500.000 cas confirmés. Le Canada comptait dimanche 506.057 cas de coronavirus et 14.200 décès. Le Québec, la province canadienne qui a le plus lourd bilan en vies humaines, a connu dimanche un nouveau record quotidien avec 2.146 nouveaux cas recensés