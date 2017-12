Troisièmes Assises régionales de l’olivier à Tétouan

La 3ème édition des Assises régionales de l’olivier se tient, du 19 au 21 décembre à Tétouan, sous le thème “Le développement des compétences en commercialisation, un outil de promotion de la valeur ajoutée des produits oléicoles”.

Initiée par la Chambre régionale d’agriculture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cette rencontre constitue une occasion pour promouvoir l’échange d’expériences et d’expertises entre les chercheurs et les différents acteurs dans le domaine oléicole, renforcer le développement de la filière oléicole et améliorer la qualité et la valorisation des produits oléicoles, indique un communiqué de la Chambre, rapporte la MAP.

Depuis le lancement du Plan Maroc Vert (PMV) en 2009, la région a connu une hausse importante en termes de superficies plantées en olivier, qui sont passées de 98.600 ha en 2009 à 200.000 ha en 2017, outre la création de 16 unités de trituration d’une capacité de production journalière oscillant entre 20 et 60 tonnes.

Le communiqué fait remarquer que l’huile d’olive constitue le principal produit agricole de la région du Nord, ajoutant que la région est aussi connue pour sa bonne qualité de l’huile d’olive, qui est commercialisée aussi bien au niveau national qu’international, représentant ainsi une source financière importante pour les agriculteurs de la région.

En parallèle à ces Assises, une Foire régionale des produits du terroir sera organisée, avec la participation de plus de 40 exposants, représentant des coopératives et des associations s’activant dans la région, et ce afin de leur permettre d’exposer leurs produits agricoles, dont l’huile d’olive, le miel, les plantes médicinales et aromatiques, le couscous et le fromage de chèvre, précise la même source.

Etalée sur une superficie de 800 m2, cette Foire se veut une plateforme commerciale dédiée aux associations et coopératives, pour mettre en avant leurs produits, renforcer le partage d’expériences réussies et promouvoir la compétitivité de la filière.

Au programme des Assises figurent également des conférences sur “La commercialisation de produits oléicoles dans la région”, “La labellisation et la commercialisation de l’huile d’olive”, “Les signes distinctifs d’origine et de qualité”, et “Le rôle de l’Internet dans le développement de la commercialisation”, ainsi qu’un atelier technique sur les techniques de commercialisation des produits agricoles au profit des organisations professionnelles.