Troisième édition du Forum régional de la PME à Marrakech

La troisième édition du Forum régional de la PME s’ouvre aujourd’hui à Marrakech, sous le thème "Région Marrakech-Safi : nouvelles opportunités d'investissement".



Organisée par la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Marrakech-Safi (CCIS-MS), cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’engagement de cette institution en faveur de la mise en œuvre des recommandations du nouveau modèle de développement (NMD), dont les priorités ont été impulsées par SM le Roi Mohammed VI, et tracés dans les discours du Souverain, indique un communiqué de la CCIS-MS, rapporte la MAP.



Ainsi, la CCIS-MS réitère son engagement à accompagner la réussite de ce nouveau modèle de développement, à travers l’implémentation de ses principaux axes stratégiques surtout en termes d’impact sur la promotion de la région de Marrakech-Safi visant le développement de l’attractivité territoriale pour la hisser au rythme d’une bonne dynamique économique qui accompagne cette volonté croissante à l’investissement, retrouvée après la crise de Covid-19, grâce à une stratégie basée sur la diversification économique et l’innovation, a ajouté la même source.



Ce conclave socioéconomique de grande envergure qui est à sa troisième édition, après la réussite des deux premières éditions, tenues respectivement en 2017 et 2019, se veut à chaque fois un espace de débat, d’échange participatif et inclusif dans lequel les différentes parties prenantes partageront leurs connaissances du terrain pour délivrer des recommandations claires et réalisables.



A cet égard, ce forum s’inscrit dans une approche fédératrice permettant de rassembler les professionnels relevant du monde des affaires et de l’entrepreneuriat, les opérateurs économiques de la région, les professeurs et experts en économie avec une distinction comme à chaque édition marquée cette année par la participation de Driss Benhima, ancien ministre du Transport, de la Marine marchande, du Tourisme, de l’Energie et des Mines, conclut la même source.