Trois Palestiniens tués par des soldats israéliens en Cisjordanie

Deux adolescents palestiniens ainsi qu'une femme ont été tués par balles dimanche par des soldats israéliens en Cisjordanie occupée dans deux événements séparés, a annoncé le ministère palestinien de la Santé, l'armée israélienne affirmant qu'ils avaient tous trois séparément attaqué des militaires.



Mohamed Madjid Moussa Jabarine, 19 ans, et Moussa Mahmoud Moussa Jabarine, 18 ans "ont été tués par les balles de l'occupant au nord d'Hébron", a annoncé le ministère dans la matinée.

Dans l'après-midi, il a indiqué qu'une femme de 43 ans, nommée Labiba Faza Sidiqi Ghanam, avait été tuée "par les balles de l'occupant au point de contrôle militaire de Hamra", dans le nord de la Cisjordanie.



Selon l'agence de presse officielle palestinienne, les deux adolescents palestiniens ont été abattus à l'entrée du village de Beit Einoun, situé près de la ville d'Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967.



La Cisjordanie est le théâtre depuis deux ans d'une flambée de violences, exacerbées par l'attaque meurtrière menée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël, déclenchant la guerre actuelle dans la bande de Gaza.

Les forces israéliennes y mènent des raids quasi-quotidiens, disant vouloir lutter contre des groupes armés palestiniens.



Au moins 14 personnes ont été tuées ces derniers jours lors d'un raid israélien sur le camp de Nour Shams près de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie, selon le Croissant-Rouge palestinien.

L'armée israélienne affirme de son côté avoir tué 10 combattants palestiniens durant cette opération entamée jeudi et terminée samedi.



Depuis les attaques du Hamas le 7 octobre, au moins 483 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, par des soldats israéliens et des colons, selon le ministère palestinien de la Santé.



Au cours de la même période, au moins 19 Israéliens ont été tués par des Palestiniens en Cisjordanie et en Israël, selon l'agence du renseignement intérieur israélien Shin Bet.

Près de 490.000 Israéliens vivent dans des colonies juives, considérées comme illégales au regard du droit international, en Cisjordanie, au milieu de trois millions de Palestiniens.