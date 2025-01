"Traversées", une exposition rétrospective de Monia Touiss

L’exposition "Traversées" de l’artiste Monia Touiss, prévue du 16 janvier au 06 février à l’Eden Art Gallery à Casablanca, célèbre trois décennies de création artistique, invitant à explorer les étapes marquantes de son parcours, où son univers sensible et poétique se déploie avec une richesse inégalée.



Depuis ses débuts, Monia Touiss s’est imposée à la faveur d'une démarche singulière, oscillant entre abstraction et figuration, et d'une maîtrise des matières et des couleurs qui traduisent "une quête intérieure profonde", relève la galerie dans un communiqué, soulignant que "Traversées" est à la fois une invitation au voyage et une réflexion sur le temps, la mémoire et les multiples influences qui nourrissent son œuvre.



Chaque création révèle l’engagement et l’authenticité de l’artiste, reflète un dialogue constant entre tradition et modernité, entre l’intime et l’universel, offrant ainsi "une occasion précieuse" de découvrir ou redécouvrir le parcours d’une artiste dont les œuvres continuent d’inspirer et de transcender les frontières, ajoute-t-on de même source.



L'artiste Monia Touiss est née en 1971 à Tétouan. En 1992, elle décroche le Prix Mariano Bertuchi et le diplôme de l’Ecole nationale des Beaux-Arts. Elle obtient un doctorat à la faculté des Beaux-Arts de l’Université de Barcelone en 2000 et vit actuellement entre le Maroc et l’Espagne.



L’Ecole nationale des Beaux-Arts a tenu en 1977 à rendre hommage à l'artiste, en lui décernant un prix d’honneur à l’occasion du 50ème anniversaire de la fondation de l'école.



Huit expositions personnelles lui ont été consacrées dans la capitale catalane entre 2000 et 2016, principalement à la Galerie Sofia, alors que d’autres lui ont été dédiées à Stuttgart (2000), à Cordoue (2004), à la Cité internationale des arts de Paris en 2002, à Bogotta (2011), à l’Institut français de Marrakech (2015) et à Manama, au Bahrein, à l’Albareh Art Gallery en 2016.