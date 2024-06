Trafic international de drogue. Interpellation d'un Danois pour homicide volontaire

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont interpellé, jeudi à Casablanca, un ressortissant danois, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires danoises pour une affaire d'homicide volontaire sur fond de règlement de comptes entre réseaux de trafic international de drogues, apprend-on de source sécuritaire.



L'arrestation du prévenu, âgé de 32 ans, intervient dans le cadre des relations de coopération internationale dans le domaine sécuritaire et des efforts fournis par les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en vue d'appréhender les personnes recherchées au niveau international dans des affaires liées à la criminalité transnationale, fait savoir la même source.



L'opération de pointage dans la base de données d'Interpol a révélé que le mis en cause faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émanant des autorités judiciaires danoises, indique la même source, précisant qu'une peine de prison a été prononcée à l'encontre du suspect impliqué dans une affaire d'homicide volontaire, sur fond de règlement de comptes entre réseaux de trafic international de drogues et de psychotropes.



Par ailleurs, les perquisitions effectuées ont permis de saisir, en possession du ressortissant étranger arrêté, une quantité de cannabis et un passeport allemand falsifié portant sa photographie personnelle et une fausse identité.



Le prévenu a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du Parquet compétent, tandis que le Bureau central national d'Interpol de Rabat, relevant de la DGSN, a été chargé d'informer son homologue au Danemark de l'opération d'arrestation au titre de la procédure d’extradition.