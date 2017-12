Tous pour un établissement scolaire sans violence

Dans le cadre de ses multiples actions visant à garantir un climat de travail sain et serein dans les établissements scolaires, le lycée Bir Anzarane à Tahannaout a organisé des journées de sensibilisation à la violence, au profit de toutes ses composantes.

Un événement qui interpelle tout le monde, sachant que l’objectif de l’éducation et de la formation ne peut être atteint que par le respect mutuel entre les différents intervenants. C’est ainsi que, sur une initiative du directeur du lycée et la mobilisation de quelques élèves, une petite pièce de théâtre, d’une dizaine de minutes, fut conçue puis jouée dans les différentes salles de classe, en vue d’amener tous, élèves, professeurs, corps administratif et parents, représentés par l’Association des parents d’élèves, à prendre conscience de la gravité d’un fléau qui constitue une entrave à la noble mission de l’enseignement.

Cet événement, simple dans sa conception mais plein d’enseignements était une occasion pour tous de réitérer leur attachement aux valeurs nobles de l’école, entre autres, la formation du bon citoyen, respectueux de son environnement, de son entourage et des institutions.

Dans un autre contexte et vu la vague de froid qui sévit dans la région d’El Haouz depuis quelque temps, une campagne de solidarité fut lancée dans le lycée pour venir en aide aux élèves en situation précaire. Une action à laquelle prennent part les élèves, les corps professoral et administratif et l’Association des parents d’élèves et qui a, outre son caractère humain, l’objectif d’ancrer chez tous les valeurs de solidarité et d’entraide.