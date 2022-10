Tomber de rideau sur le 7ème festival international "Agora du cinéma et philosophie"

La septième édition du Festival international Agora du cinéma et philosophie, initiée par l’Association des "Amis de la Philosophie" a pris fin, samedi à Fès. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des prix aux films vainqueurs dans les compétitions longs-métrages et courts-métrages. Ces films ont été départagés par un jury présidé par la cinéaste italienne Claudia Mollesse, et composé de l’écrivain Mohamed Arafat Hegazy, le réalisateur et scénariste Mario Brenta, le critique de cinéma Abdenabi Dachin, ainsi que Diana Achour. Dans une déclaration à M24, chaine d'information en continu de la MAP, Claudia Mollesse s'est félicitée de la qualité des films sélectionnés ainsi que de la programmation "diversifiée" et "aux multiples dimensions", ajoutant que le jury a visionné 14 films dont dix courts-métrages. Aziz El Haddadi, directeur du Festival international Agora du cinéma et philosophie et président de l’Association des Amis de la Philosophie a souligné, de son côté, que les films participants étaient du même niveau et de bonne qualité, ajoutant qu'ils véhiculent tous un message de paix pour les peuples de la Méditerranée, appelés à dialoguer à travers la philosophie et le cinéma. Quatorze films représentant 9 pays méditerranéens étaient en en lice pour le Grand prix du Festival. Outre les projections et les débats, le programme du festival a porté également sur des Masterclass, encadrées par des spécialistes dans le domaine de l’écriture de scénario, et deux tables rondes.