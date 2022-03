Tom Cruise sera à Cannes pour présenter le nouveau “Top Gun ”

Exposition



L'exposition Finlande-Maghreb sera inaugurée le 22 mars à Marrakech, à l'initiative de l'ambassade de Finlande au Maroc. Prévue jusqu'au 05 avril prochain à l'hôtel de ville de Marrakech, cette exposition mettra en avant les relations historiques, diplomatiques, culturelles et économiques ayant marqué l'histoire des relations de la Finlande avec les trois pays du Maghreb, à savoir le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, expliquent les organisateurs dans un communiqué.



Préparée par les Archives Nationales de la Finlande et le Ministère finlandais des Affaires étrangères, cette exposition commémore les 60 ans de relations diplomatiques entre la Finlande et ces 3 pays du Maghreb, ajoute la même source.



"A travers la présentation des figures historiques marquantes et des événements communs, l'exposition relate les liens entre la Finlande et le Royaume Chérifien de la fin du 19è siècle jusqu'à nos jours", lit-on dans le communiqué. Et de poursuivre que "le Royaume du Maroc est la première destination de l’exposition", rappelant qu'"après l’inauguration à Rabat le 25 novembre 2021, l’exposition sera visible à l’hôtel de ville de Marrakech du 22 mars au 05 avril".



MGM



Le mythique studio hollywoodien MGM a officiellement rejoint les studios et la plateforme vidéo d'Amazon, a annoncé jeudi le géant du commerce en ligne, qui a déboursé 8,45 milliards de dollars pour mieux s'armer face à la concurrence dans le secteur du streaming. "Avec plus de 4.000 films, 17.000 épisodes de séries télévisées, 180 prix aux Oscars et 100 aux Emmy Awards, le studio historique, quasi centenaire, va compléter le travail de Prime Video et Amazon Studios pour fournir un choix de divertissements variés aux clients", indique un communiqué de presse.



Amazon avait annoncé en mai 2021 le rachat de MGM. Le groupe de Seattle récupère ainsi un catalogue qui comprend, entre autres, les "James Bond" et "Rocky", mais aussi "Le Silence des agneaux" ou "Basic Instinct". Il s'agit de la deuxième acquisition la plus chère de l'histoire d'Amazon après celle des supermarchés américains Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars en 2017.



Bruxelles a annoncé mardi avoir autorisé sans conditions cette acquisition, estimant que l'opération ne posait "aucun problème de concurrence" en Europe. La transaction est cependant contestée aux Etats-Unis. Inquiets du pouvoir croissant d'Amazon sur le secteur du streaming de vidéos sur abonnement (SVOD), des syndicats tentent de l'empêcher, appuyés par des personnalités politiques.



Le Strategic Organizing Center, une fédération qui dit représenter près de quatre millions d'employés, a notamment appelé l'autorité américaine de la concurrence (FTC) à s'y opposer. Elle estime qu'Amazon va contrôler environ 56.000 titres après cette opération, loin devant Netflix qui disposerait d'un peu moins de 20.000 titres.