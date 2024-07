Tiznit: célébration de la journée internationale des coopératives

Le Comité provincial du développement humain (CPDH) de la province de Tiznit, a organisé, mardi dernier, une rencontre de communication dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des coopératives.



Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Tiznit, Hassan Khalil, a mis en lumière les opportunités offertes par l’l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en faveur des coopératives, dans le cadre du renforcement et du développement de l'économie sociale et solidaire dans la province.



Cette célébration a été également une occasion pour les coopératives d’échanger leurs bonnes pratiques et de discuter des meilleurs moyens de valoriser leurs produits et de promouvoir leur commercialisation.



Depuis son lancement, l'INDH a au niveau de la province de Tiznit, soutenu quelque 80 projets portés par 77 coopératives pour une enveloppe globale de 21 million de dirhams (MDH).



La célébration de la journée internationale des coopératives est inscrite par l'INDH dans la promotion de l’économie sociale et solidaire, pilier essentiel d’un développement durable et d’une une économie équitable.



L'intérêt de l'INDH pour ces coopératives se manifeste dans le soutien et l’accompagnement qui ont contribué à accroître leur nombre et à accélérer considérablement le rythme de leurs performances ces dernières années.