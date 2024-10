Tinejdad: Sensibilisation à l’importance de la santé reproductive des femmes

Une rencontre de communication axée sur la santé reproductive des femmes a été organisée mardi à Tinejdad (province d'Errachidia), en commémoration la Journée internationale de la femme rurale.



initiée par l'association "Oasis Ferkla pour l'environnement et le patrimoine", chargée de la gestion de Dar Al Oumouma (Maison de maternité) de Tinejdad, cette rencontre a permis à une trentaine de femmes de mieux connaître l'importance de la surveillance de la grossesse, la réalisation des accouchements dans de bonnes conditions, et le suivi médical post-natal.



Cette rencontre a également permis aux femmes de connaitre de près les services rendus par Dar Al Oumouma de Tinejdad, créée grâce aux fonds de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), et ses rôles dans la promotion de la santé maternelle et infantile.



Dans ce sens, le vice-président de l'association Oasis Ferkla pour l'environnement et le patrimoine, Ahmed Jaakou a indiqué dans une déclaration à la MAP que "Dar Al Oumouma" de Tinejdad ne cesse, depuis sa mise en fonction cette année, de jouer un rôle indéniable en termes de lutte contre la mortalité maternelle et infantile, la promotion de la santé de la mère et de l’enfant, et la vulgarisation de la culture des accouchements en milieu surveillé.



"Cette structure comprend des chambres équipées de générateurs d'oxygène, un espace d’accueil, une cuisine, une salle dédiée aux activités et aux formations, des dépendances administratives, et des sanitaires", explique M. Jaakou.



Les services de cette structure, jouxtant le centre médical de proximité "Amraoui Brahim", sont dispensés à titre gracieux au profit des femmes enceintes notamment celles issues du monde rurale, a-t-il dit.