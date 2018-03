Thione Niang s’est déclaré satisfait des résultats de sa visite : Un jeune démocrate américain à Laâyoune

Le président de la commission des relations extérieures de l'Association américaine «Young Democrats of America», Thione Niang, s’est déclaré satisfait des résultats de sa visite à Laâyoune, soulignant qu'il a pu suivre des témoignages sur les progrès réalisés au Maroc dans le domaine des droits de l'Homme.

«Cette visite a été fructueuse dans ce sens où j'ai pu suivre des témoignages sur les avancées réalisées par le Maroc dans le domaine des droits de l'Homme», a affirmé M. Thione dans une déclaration à la presse.

M. Thione a souligné que contrairement aux allégations véhiculées par certains organes de presse, il n'a vu aucune souffrance ni aucun campement, tout en assurant qu'il mettra tout en œuvre pour informer l'opinion publique américaine, particulièrement la jeunesse du parti démocrate américain, des conclusions de son séjour.

Rappelons que M. Thione, Américain, d’origine sénégalaise, a eu des rencontres avec des représentants de la société civile qui lui ont exposé la réalité des droits de l'Homme, les progrès enregistrés dans le domaine des libertés publiques dans les provinces du Sud et le travail accompli par l'Instance Equité et Réconciliation (IER) en matière de règlement des violations passées des droits de l'Homme.

Les nombreux interlocuteurs que M. Niang a rencontrés dont des représentants de la Ligue des défenseurs des droits de l'Homme au Sahara, l'Association Al Intimaa de développement pour les droits de l'Homme et la cohabitation et la Ligue des jeunes démocrates marocains, ont attiré son attention sur la situation dramatique que vit la population séquestrée dans les camps de Tindouf dépourvus des conditions élémentaires d'une vie décente. Les intervenants ont plaidé pour une action urgente mettant fin à ce drame, levant le blocus sur ces populations pour leur permettre de regagner leur patrie.

Ils ont, également, exprimé leur désapprobation de la passivité de la communauté internationale devant les crimes commis à Tindouf et de l'absence d'une quelconque intervention pour faire pression sur l'Algérie afin de mettre un terme à ce calvaire.

Les différents intervenants ont condamné l'instrumentalisation des droits de l'Homme à des fins politiques par les ennemis de la nation marocaine.

Les chioukh de tribus sahraouies que le jeune Américain a rencontrés, lui ont réitéré leur attachement à l'intégrité territoriale du Maroc et au projet d'autonomie, appelant la jeunesse du parti démocrate américain à soutenir l'initiative d'autonomie, soulignant qu'il s'agit de la solution idoine pour mettre fin au conflit artificiel entretenu autour du Sahara et aux souffrances de leurs parents et cousins parqués dans les camps de Tindouf.

Les représentants des tribus ont désigné l'Algérie comme seul responsable du blocage que connaît la question du Sahara et des souffrances endurées par les personnes séquestrées à Tindouf.

M. Thione a, en outre, été informé lors d'une rencontre avec le wali de la Région de Lâayoune-Boujdour-Sakia El Hamra, des efforts déployés par le Maroc pour trouver une solution à la question du Sahara à travers l'initiative d'autonomie. Le premier responsable régional a souligné la position hostile de l'Algérie à l'intégrité territoriale du Maroc ainsi que les répercussions négatives de cette attitude sur le processus d'édification du Maghreb et la stabilité et la sécurité en Afrique du Nord.

A noter que le jeune démocrate américain a visité plusieurs réalisations socio-économiques accomplies dans la région de Lâayoune-Boujdour-Sakia El Hamra, ce qui lui a permis de se rendre compte des opportunités d'investissements dans plusieurs secteurs.