Tétouan enregistre une hausse de 25% des nuitées touristiques à fin octobre

Les établissements touristiques classés dans la ville de Tétouan ont enregistré 401.653 nuitées à fin octobre dernier contre 322.469 durant la même période une année auparavant, soit une hausse de 25%, selon la délégation provinciale du tourisme de Tétouan.

Ainsi, les visiteurs internationaux qui se sont rendus à Tétouan ont passé 120.559 nuitées durant les dix mois de 2017 (+16% en glissement annuel), alors que le nombre de nuitées des touristes nationaux a totalisé 281.094, en hausse de 29% par rapport à fin octobre 2016, soit une moyenne de séjour de 3 jours, précise un rapport de la délégation.

Les différentes unités hôtelières classées à Tétouan ont affiché, durant cette période, 143.679 arrivées contre 122.236 durant la même période de l’année dernière, soit une hausse de 18%, rapporte la MAP.

Le nombre des visiteurs internationaux s’est établi à 40.300 touristes, à fin octobre dernier, en progression de 23% en glissement annuel, alors que les touristes nationaux ont totalisé 103.379, en hausse de 16% par rapport à fin octobre 2016, avec un taux d’occupation de 32% contre 31% à fin octobre 2016.

Les Français viennent en tête de liste des touristes étrangers qui ont visité Tétouan durant cette période (9.281), suivis des Espagnols (8.886), des Américains (4.518), des Arabes (3.348), des Belges (1.833), des Britanniques (891), des Néerlandais (861), des Allemands (834) et des Suisses (495).

Les établissements touristiques classés 4 étoiles viennent en tête avec 42.616 touristes, suivis de ceux classés 3 étoiles (35.952), des résidences hôtelières (15.179), une étoile (14.966), 2 étoiles (14.918), des clubs hôtels (6.841) et des maisons d’hôtes avec 2.225 arrivées, précise-t-on de même source.

En termes de nuitées, les établissements classés 4 étoiles ont enregistré, à fin octobre dernier, 116.371 nuitées, suivis de ceux 3 étoiles (93.241), des résidences hôtelières (55.240), des clubs hôtels (50.407), des 5 étoiles (37.109), 2 étoiles (25.509), une étoile (20.152), des maisons d’hôtes (3.624).

Pour le seul mois d’octobre, quelque 11.816 touristes ont visité Tétouan contre 11.518 en octobre 2016, en hausse de 3%, a noté la même source, relevant que le nombre de nuitées touristiques s’est établi à 23.132, en progression de 16% (19.959) en glissement annuel, avec un taux d’occupation de 21%, soit le même niveau qu’en

octobre 2016.

La même source a fait savoir que les mois d’août, septembre et juillet ont enregistré le nombre d’arrivées touristiques le plus élevé à Tétouan, soit respectivement 29.822, 17.862 et 17.423 touristes, avec des taux d’occupation respectifs de 65%, 31% et de 58%.