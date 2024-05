Tétouan abrite le premier Forum de l'épanouissement et de l'innovation scolaires

Le théâtre scolaire Kadi Ayad de Tétouan a abrité, jeudi, le premier Forum de l'épanouissement et de l'innovation scolaires, sous le thème "Pour une génération ouverte, créative et pionnière".



Ce forum vise à contribuer à la réalisation des objectifs et des engagements de la feuille de route 2022-2026 et de son cadre procédural, dont l'un des objectifs majeurs est de doubler le nombre des élèves bénéficiaires des activités parallèles, vu que l'école est un espace d'épanouissement où les enfants s'approprient les valeurs nationales et universelles, le sens de citoyenneté et la confiance en soi, à travers les activités de la vie scolaire.



Selon l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF), cet événement a été une occasion pour mettre en lumière les talents et les capacités des clubs éducatifs des établissements scolaires dans divers domaines, où les élèves ont pu exprimer leur créativité, à travers des ateliers d'arts plastiques, de théâtre, de programmation et de robotique, en plus de la radio scolaire, dans l'objectif de promouvoir l'épanouissement des élèves et de développer leur esprit créatif.



Ce forum a été marqué également par l'organisation d'un mini-hackathon et d'un salon de robotique, l'occasion de valoriser le travail des enseignants impliqués dans les activités de la vie scolaire.



Il a été ponctué aussi par la remise des prix aux lauréats du concours régional de productions éducatives et des outils didactiques des activités scolaires habituelles, en plus de la présentation de leurs créations.



Cette manifestation s'est déroulée en présence du directeur de l'AREF de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, des directeurs provinciaux de l'Education nationale, des chefs de services et des représentants des associations partenaires, ainsi que des cadres administratifs et éducatifs.