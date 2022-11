Tenue du premier "New Economy Gateway Africa" à Marrakech en juin prochain

Bloomberg Media a annoncé récemment que la conférence inaugurale "Bloomberg New Economy Gateway Africa", organisée en partenariat avec le Royaume du Maroc, se tiendra à Marrakech en juin 2023.



L'événement réunira plusieurs dirigeants des secteurs privé et public, lesquels viendront discuter des problèmes mondiaux les plus urgents et évaluer les solutions potentielles dans le contexte des priorités locales et régionales, indique un communiqué de Bloomberg.



Ces derniers incluront l’impact d’un ralentissement de l’économie mondiale, la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, les chocs de la chaîne d'approvisionnement, le durcissement des conditions financières et le risque croissant de détresse parmi les emprunteurs souverains, rapporte la MAP.



Le programme de la plénière au Maroc, qui s'est classé n°1 en Afrique pour ce qui est de l'indice de performance lié au changement climatique 2022, reflétera les cinq piliers éditoriaux du Bloomberg New Economy : la Finance, le Commerce, la Durabilité, la Résilience et la Sécurité ; et s'appuiera sur les conversations lors du Forum annuel Bloomberg New Economy (le Forum) qui a lieu à Singapour cette semaine.



"Alors que nous étendons davantage notre plateforme économique en Afrique, nous avons hâte d’élargir nos échanges au Maroc, une porte d’entrée majeure pour le commerce international, ainsi que leader dans l’action climatique," a déclaré Michael R. Bloomberg, fondateur de Bloomberg, cité dans le communiqué.



"Notre évènement mettra un accent particulier sur la durabilité et la résilience, des questions essentielles pour l'avenir de chaque pays et est d’une importance particulière pour SM le Roi Mohammed VI. Nous espérons que notre communauté mondiale de dirigeants d'entreprises et de gouvernements pourra en profiter davantage", a-t-il ajouté.



Ce Forum a été honoré par la présence de Mohcine Jazouli, Ministre Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'évaluation des Politiques Publiques, aux côtés de L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et d’une délégation du Ministère.



"Nous sommes très honorés d'accueillir le premier Bloomberg New Economy Gateway Africa en juin 2023 au Maroc", a déclaré Aziz Akhannouch, le Chef du Gouvernement Marocain.



"Le Maroc a entrepris plusieurs réformes pour améliorer son environnement des affaires, devenant ainsi une plateforme régionale pour l'investissement international. Le Maroc est en effet l’endroit idéal pour accueillir cet événement car nous menons des initiatives et des projets régionaux sur le développement durable et la production décarbonée", a-t-il dit.