Tenue des Congrès provinciaux USFP/Oujda et USFP/Taza

Dans le cadre de la dynamique organisationnelle que connaît actuellement le parti, l'USFP a tenu, samedi, son 9ème Congrès provincial sous le thème "Le pari sur Oujda, capitale maghrébine et locomotive du développement des régions frontalières".



La séance d’ouverture a été présidée par le Premier secrétaire, Driss Lachguar. Le lendemain dimanche, le dirigeant ittihadi a présidé le 6ème Congrès régional USFP/Taza, sous le thème «Une forte dynamique de reconstruction».



Les séances d’ouverture qui ont eu lieu au Centre des études et recherches humaines et sociales CERHSO d'Oujda et au théâtre de Taza Al Aoulia ont connu une forte affluence. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.