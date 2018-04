Tenue aujourd’hui de la journée d’étude organisée par l’USFP sur le nouveau modèle de développement

L’USFP organise aujourd’hui au palais des Congrès à Skhirat une journée d’étude sur le nouveau modèle de développement sous le thème «Un Etat fort et juste… Une société moderniste et solidaire ».

Prendront part à cette journée d’étude des cadres du parti, des chercheurs et des spécialistes marocains et étrangers, rapporte le communiqué de presse du Bureau politique de l’USFP.

La séance de clôture sera marquée notamment par la présentation des recommandations et des résultats de cette journée d’étude, ainsi que par l’allocution du Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, et de l’ex-président du gouvernement espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero.