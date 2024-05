Tenue à Bouznika de la deuxième édition du Forum scout arabe

Les travaux de la deuxième édition du Forum scout arabe ont été tenus du 29 avril au 3 mai au Complexe Moulay Rachid de la Jeunesse et de l'Enfance de Bouznika, sous le thème "Le Scoutisme Arabe: Solidarité dans l'esprit d'équipe".



Ce forum, organisé par Scout Jawal (SJ), organisation parallèle du parti du Progrès et du Socialisme (PPS), en partenariat notamment avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’Université nationale des colonies de vacances, a été marqué par la participation d’organisations scout de plusieurs pays arabes, venus échanger leurs expériences respectives et prendre part à des ateliers de formation, entre autres activités qui se sont étalées sur une semaine.



Dans une déclaration à la MAP, à l’occasion de la clôture du forum, Mohamed Nabil Benabdellah, secrétaire général du PPS, a affirmé que ce forum arabe, qui se tient chaque année, a pour objet de tisser des liens de coopération entre les différentes organisations scout arabes.



Il a noté que cette plateforme permet l’échange des expériences et la promotion de l’action commune des organisations scout arabes, dans le sens du renforcement du scoutisme, étant donné le rôle qu’il joue en matière d’éducation des jeunes, les formant aux valeurs de la citoyenneté active et responsable.



Abderrazzek Zaki, membre du commandement général de l'organisation SJ, a noté, pour sa part, que le Forum arabe scout est un lieu de rencontre, de partage et d’échange, Scout Jawal étant ouverte sur son environnement arabe, continental et international pour la promotion des valeurs du scoutisme.



Et d’ajouter que les ateliers de formation organisés à cette occasion se sont assignés pour objectif de créer une nouvelle génération de chefs scout, capables de porter le flambeau, afin de développer les moyens d’action et s’adapter aux changements qui s’imposent.



Pour sa part, Réda Mdimegh, formateur représentant les scouts de Tunisie, a salué la tenue au Maroc de ce forum arabe, indiquant que cet événement a été une occasion pour échanger avec les confrères venus d’autres pays arabes au sujet des programmes et activités des différentes organisations.



Créée en 1998, l’organisation Scout Jawal, membre de l’Alliance nationale du Mouvement Scout au Maroc, se donne pour missions notamment l’éducation sociale, comportementale et scientifique des jeunes, l’organisation de caravanes médico-sociales et de colonies pédagogiques et la contribution aux activités récréatives, éducatives et sociales.