Taourirt: Campagne de don de sang pour renflouer le stock régional

Une campagne de don de sang a été organisée, dimanche à Taourirt, sous le signe "Quiconque a sauvé une vie humaine est considéré comme ayant sauvé la vie de toute l'humanité", avec pour objectif de renflouer le stock régional en cette matière vitale.



Cette initiative humanitaire, organisée par l'Association des donneurs de sang de la province de Taourirt, sous la supervision du Centre régional de transfusion sanguine d'Oujda, en coordination avec le Conseil local des oulémas de Taourirt et la Fondation Mohammed VI pour la promotion des oeuvres sociales des préposés religieux, a permis de collecter 82 poches de sang, qui contribueront à combler le déficit enregistré en cette matière vitale au niveau de la région.



En marge de cette campagne, une rencontre de sensibilisation a été organisée au profit des préposés religieux, des imams et acteurs religieux de la province, dans le but de renforcer la prise de conscience quant à l'importance du don de sang et son impact positif sur la santé du donneur, en plus de son rôle essentiel pour sauver des vies.



Les participants à cette rencontre de sensibilisation ont mis l’accent sur le point de vue de l’Islam sur le don de sang, considéré comme un acte humanitaire noble qui contribue à sauver la vie d’autrui, et reflète la solidarité et l’entraide entre les membres de la société, en plus qu’il constitue une œuvre de charité par laquelle un musulman se rapproche de Dieu.



Ils ont souligné que le don de sang profite au receveur, mais apporte également des bénéfices pour la santé du donneur, en stimulant la production de cellules sanguines, en réduisant le risque de maladies cardiaques et en brûlant des calories, en plus de réduire le risque de cancer, soulignant l'importance et la nécessité de diffuser et de promouvoir la culture du don de sang.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice du Centre régional de transfusion sanguine d'Oujda, Sanaa Ismail, a insisté sur l'importance de cette campagne, d'autant plus qu'elle ne se limite pas à la collecte de poches de sang, mais participe aussi à la sensibilisation à l'importance du don de cette substance vitale et à son rôle pour sauver des vies.



Elle a ajouté que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour collecter le plus grand nombre possible de poches de sang, surtout que le stock régional et national connaît un manque considérable, ce qui nécessite la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes pour la diffusion et la consolidation de la culture du don de sang dans la société, saluant l’adhésion forte de la population et des différents acteurs de la province de Taourirt dans les activités et campagnes organisées dans ce cadre.



De son côté, Hafid Cherrad, membre de l'Association des donneurs de sang de la province de Taourirt, a indiqué que cette campagne, organisée une fois par mois contribue de manière significative à soutenir le stock régional, et à répondre au besoin croissant des hôpitaux provinciaux et du CHU en cette matière vitale.