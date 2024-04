Taounate : Journées «Portes ouvertes » pour l’accompagnement des personnes en situation de précarité

Les 5èmes journées portes ouvertes des centres de handicap et établissements d'enseignement, organisées par l’association "Jossour Al Amal pour la solidarité et le développement humain", chargée de la gestion du Centre Basmat Al Amal pour les personnes souffrant du handicap mental, se sont déroulées du 22 au 25 avril à Taounate, dans l’objectif d'accompagner les personnes en situation de précarité.



Ces journées, initiées avec le soutien de la commission provinciale du développement humain en partenariat avec les délégations provinciales de l’Entraide nationale, du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports et de celui de la Santé et de la Protection sociale, visent à établir une culture de concertation et d'action commune entre tous les partenaires en vue d’améliorer la situation des personnes handicapées, développer les mécanismes d'intervention au profit de cette catégorie de la population et réussir leur intégration au sein des établissements d'enseignement et la société.



Des campagnes de sensibilisation ont été organisées à cette occasion au sein des établissements scolaires et des quartiers qui accueillent des centres pour personnes handicapées, dans le but de faciliter leur intégration sociale, scolaire et professionnelle sans aucune discrimination.



Des visites ont été aussi programmées au centre Basmat Al Amal et aux autres centres pour handicap mis en œuvre dans la province dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, notamment à Kariat Ba Mohammed, Tissa et Ghafsay.



Une journée d'étude a été par ailleurs organisée au profit des personnels pédagogique, paramédical et d'accompagnement social exerçant au sein de ces centres, portant sur les différents troubles de handicap.



Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division de l'action sociale à la province de Taounate, Amine Naoufal Mjid, a indiqué que ces journées "portes ouvertes, initiées avec le soutien de l'INDH dans le cadre de l'accompagnement des personnes en situation de précarité, ont été marquées par l’organisation de plusieurs ateliers au profit des mères et tuteurs d'enfants handicapés et des personnels des centres pour personnes handicapées.



De son côté, la présidente de l'association Joussour Al Amal pour la solidarité et le développement humain, Amal Idrissi Bouzidi a souligné que cette manifestation, organisée en collaboration avec le conseil provincial et le conseil communal de Taounate, vise à sensibiliser la société à la nécessité d'une prise en charge précoce des personnes handicapées pour assurer leur intégration dans la société.