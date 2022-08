Taounate : Appel à manifestation d'intérêt pour l'exploitation d' une unité de valorisation de grignons d'olives

L'Interprofession marocaine de l’olive (INTERPROLIVE) vient de lancer un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour sélectionner les candidats potentiels pour l'exploitation de l’unité de valorisation des grignons d’olives en cours de mise en place à Taounate.



Cet appel intervient dans le cadre de l’opérationnalisation de ladite unité de valorisation des grignons d’olives, financée par le Conseil de la région Fès-Meknès dans le cadre du contrat Programme Etat-Région 2020-2022, selon l’Interprofession marocaine de l’olive, porteur dudit projet.



Le concurrents devront disposer des capacités financières, humaines et techniques pour l’exploitation et la gestion de cette unité, souligne-t-on de même source.



Les dossiers de candidature doivent être déposés ou envoyés au siège de l’Interprofession marocaine de l’olive ou à la Direction régionale de l’agriculture Fès- Meknès, au plus tard le 04 septembre prochain à 10H00, rapporte la MAP.



L’olivier constitue l’une des principales espèces fruitières cultivées dans la province de Taounate. Occupant une superficie totale de 147.000 ha, la production au titre de cette campagne agricole devrait atteindre 200.000 tonnes. Selon les dernières estimations, le quintal d’olives équivaudrait à une production estimée entre 15 et 20 litres d’huile d’olive.



Ces dernières années, une grande importance a été accordée à la culture de l’olivier dans le cadre du Plan Maroc Vert et du programme MCA (Millenium Challenge Account).



Environ 27.000 ha ont ainsi été plantés entre 2008 et 2017, outre la création et l’équipement de trois unités de trituration au profit des GIE, avec une capacité entre 60 et 80 tonnes par jour.