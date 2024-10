Taounate : 300 bénéficiaires d'une campagne médicale de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus

Quelque 300 femmes ont bénéficié d'une campagne médicale de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, organisée dimanche dans la commune de Oued Jomaa, dans le cercle de Tissa (province de Taounate).



Cette initiative, organisée par l'Association Al Amal pour la famille et l’enfant en coordination avec plusieurs associations de la société civile, la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale de Taounate, la commune d'Oued Jomaa, ainsi que des partenaires privés, a permis de réaliser environ 540 examens du sein pour les bénéficiaires âgées de 35 à 60 ans.



La campagne, supervisée par une équipe médicale spécialisée, a également mis l'accent sur l’importance d’une alimentation saine et de l’exercice physique régulier pour les femmes et les jeunes filles.



Dans une déclaration à la MAP, Fadi Abou Matar, gynécologue-obstétricien et oncologue, a précisé que cette campagne, s’inscrivant dans le cadre d’"Octobre Rose", vise à dépister précocement le cancer du sein chez les femmes de 35 à 60 ans.



Il a souligné que les bénéficiaires ont été sensibilisées à l’importance du dépistage précoce pour prévenir la propagation du cancer du sein et faciliter un traitement rapide et efficace.



De son côté, Abou Matar a indiqué que quatre cas suspects ont été orientés vers les centres de santé les plus proches pour un examen anatomopathologique afin de déterminer leur état de santé.



Pour sa part, Hassan Kaltiah du centre de santé de Oued Jomaa a relevé que la campagne vise à sensibiliser au cancer du sein et du col de l’utérus, soulignant l'importance cruciale du dépistage précoce pour une guérison rapide et efficace.



Quant à Hassan Mansouf, coordinateur de l'Association Al Amal pour la famille et l'enfant, il a mis en avant l’importance de cette initiative pour sensibiliser les femmes à l’importance du dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus, saluant l'engagement continu des associations de la société civile dans cette démarche essentielle.