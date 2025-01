Tanger: Rencontre sur l’accessibilité numérique des personnes en situation de handicap

Une conférence régionale sur "L’accessibilité numérique des personnes en situation de handicap" s’est tenue, mercredi à Tanger, à l'initiative de l’Association "Colombe Blanche" pour les droits des personnes en situation de handicap au Maroc.



Cette rencontre, organisée au siège de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima,en partenariat avec le Conseil régional, s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à favoriser l’inclusion numérique et l’accessibilité aux services pour les personnes en situation de handicap.



Elle intervient également dans un contexte marqué par la mise en œuvre de stratégies nationales et régionales en faveur de l’inclusion numérique, notamment à travers le programme de développement régional 2022-2027 et l’élaboration d’un plan régional du handicap pour 2024-2026, visant à renforcer l’autonomie des personnes en situation de handicap en facilitant leur accès aux services numériques et à l’information.



Parmi les initiatives phares présentées lors de cette conférence figure la plateforme numérique "EnableMe Maroc", développée en partenariat avec la Fondation suisse Drosos, qui vise à fournir aux personnes en situation de handicap un espace d’échange, d’information et de soutien, contribuant ainsi à réduire les barrières numériques et à améliorer leur inclusion sociale et économique.



S'exprimant à cette occasion, le vice-président du Conseil régional, Taoufik El Bourch, a mis en avant l'importance de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, soulignant qu'elle est essentielle pour la réalisation de la justice numérique, de l’inclusion sociale et de l’autonomisation économique de cette catégorie de la société.



Il a affirmé que le Conseil régional a toujours œuvré à intégrer des mesures, des programmes et des projets dans les plans de développement régional, visant à améliorer l’accessibilité de cette catégorie de la population et à favoriser leur inclusion pleine et entière, soulignant que les personnes en situation de handicap, en particulier dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, constituent une composante essentielle de la société.



Dans une déclaration à la MAP, Abdelmalek Asrih, membre du bureau exécutif de l’association "Colombe Blanche", a souligné que le Maroc connaît une transformation numérique de grande envergure, avec de nombreux projets structurants en cours, notant que dans le cadre de cette transition, les besoins des personnes en situation de handicap en matière d’accessibilité numérique doivent également être pris en compte.



Cette conférence, a-t-il poursuivi, vise à attirer l’attention sur ces défis et à intégrer pleinement les personnes en situation de handicap dans les stratégies de digitalisation, en leur assurant une accessibilité numérique équitable, relevant qu’elle ambitionne également d’ouvrir le débat et d’explorer les moyens d’accompagner les acteurs territoriaux, afin d’assurer une transformation numérique juste et inclusive.



Il est à noter que le Maroc compte plus de 2 millions de personnes en situation de handicap, et près d’une famille sur quatre est concernée, selon les données du ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille.



À travers diverses initiatives et programmes, le Royaume s’est pleinement engagé à accompagner et à soutenir cette frange de la population, en assurant notamment leur inclusion sociale, économique et numérique.