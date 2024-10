Tanger : Le Forum d’affaires maroco-libyen aspire à renforcer les échanges économiques bilatéraux

La deuxième édition du Forum d'affaires et d'exposition maroco-libyen s'est ouverte, mardi à Tanger, avec pour ambition de contribuer à l’augmentation des échanges économiques bilatéraux entre les deux pays.



Organisé par la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA) et le Centre libyen de promotion des exportations (LEPC), ce forum se tient, jusqu’au 10 octobre, sous le thème "L'investissement, levier de développement et d'intégration économique", avec la participation de responsables et d'hommes d'affaires des deux pays.



Il vise à favoriser la communication et à explorer les voies de coopération et de partenariat économiques à travers le dialogue, l’échange d’expériences et l’élaboration de programmes économiques conjoints, capables de renforcer les échanges économiques et commerciaux et d’exploiter les potentiels des deux pays.



S'exprimant à l'ouverture de cet événement, les intervenants ont souligné l’importance de cette rencontre, qui constitue une opportunité idoine de coopération dans des secteurs à forte valeur ajoutée, et d'exploration des capacités économiques, en vue de dynamiser les échanges commerciaux et de créer des projets communs, rapporte la MAP.



A cet égard, le président de la CCIS-TTA, Abdellatif Afailal, a souligné "l'importance de ce genre d'événements dans le renforcement des échanges commerciaux et le développement des investissements de part et d'autre, notamment entre deux pays liés par des relations historiques profondes et des liens de fraternité solides, qui ont souvent fait valoir les valeurs de solidarité, de fraternité et de soutien mutuel".



"Ce qui nous incite à poursuivre nos efforts sans relâche pour renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les investisseurs marocains et libyens, ce sont les nombreux points communs qui unissent les deux pays sur les plans politique, historique, culturel et religieux, ainsi que leur complémentarité économique", a-t-il fait savoir.



M. Afailal a précisé que "ces facteurs combinés nourrissent les aspirations et les ambitions des hommes d'affaires et des investisseurs des deux pays, dans le but de renforcer davantage les relations économiques et commerciales".



Pour sa part, le maire de Tanger et président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux, Mounir Laymouri, a affirmé que "cet événement économique constitue le couronnement des relations de fraternité et de coopération étroite entre le Royaume du Maroc et la République de Libye", soulignant que ce forum incarne la volonté commune de renforcer le partenariat économique et commercial entre les deux pays, ainsi que le désir de développer les investissements au service des intérêts des deux peuples frères.



De son côté, le représentant du ministère libyen de l’Economie et du Commerce, Saad Lahnich, a mis l'accent sur l'importance de l'intégration économique et commerciale entre les deux pays, ajoutant: "Nous comptons sur cette intégration pour créer un environnement propice à la complémentarité entre les deux pays, ouvrir des perspectives de coopération pour les entrepreneurs et investisseurs, et consolider les voies de partenariat dans divers secteurs économiques".



M. Lahnich a affirmé que "la coopération entre la Libye et le Maroc recèle des perspectives prometteuses, tant sur le plan bilatéral qu'à travers les blocs régionaux, qui sont essentiels pour accroître, développer et élargir la base des investissements entre les deux pays", mettant en avant "les progrès notables qu'ont connus les relations entre les deux pays au cours des dernières années, reflétant la volonté commune d'intensifier la coopération économique".



Après avoir appelé à une action commune pour ouvrir de nouvelles perspectives de développement et d'investissement dans des secteurs prioritaires, tels que le pétrole, le gaz, la pêche, l'industrie, l'agriculture, les banques et le tourisme, le responsable libyen a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les traités et accords qui ouvrent des opportunités d'investissement et de coopération dans tous les domaines, afin de servir les objectifs de développement des deux pays.



Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par la signature de plusieurs accords économiques entre la CCIS-TTA d'une part, et la Direction régionale du Haut-Commissariat au plan (HCP), et l'Inspection régionale de l'urbanisme, de l'architecture et de l'aménagement du territoire d'autre part, en plus d'un accord avec la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Tobrouk en Libye.