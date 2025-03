Tan-Tan : installation de deux nouveaux magistrats au tribunal de première instance

Deux nouveaux magistrats ont été installés, mardi, au tribunal de première instance de Tan-Tan, lors d’une cérémonie présidée par le président du tribunal, Mohamed Abdou El Barraq.



Il s'agit d’Oussama Sebaï et de Mourad Bouras, nommés respectivement substitut du procureur du Roi près ce tribunal et magistrat au sein de cette même juridiction.



Dans une allocution de circonstance, M. El Barraq a exhorté les nouveaux magistrats à être à la hauteur des lourdes responsabilités qui leur incombent, en rendant la justice avec équité et en exerçant leurs fonctions avec dévouement et intégrité, rapport la MAP.



Ces nominations visent à insuffler un nouvel élan au corps judiciaire en le renforçant par de jeunes compétences afin d'assurer un fonctionnement efficace du secteur de la justice, a-t-il précisé.



Il a également insisté sur la nécessité pour les juges de préserver la rigueur des délibérations et d’adopter en toutes circonstances une conduite exemplaire, digne d’un magistrat intègre et loyal.



Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment du premier président de la Cour d'appel de Guelmim, Ali Maïchil, du procureur général près cette cour, Saïd Moufnine, ainsi que de plusieurs responsables judiciaires et de personnalités civiles et militaires.