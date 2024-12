“Talak” remporte le Grand prix du Festival du film transsaharien de Zagora

Le long-métrage “Talak”, du réalisateur kazakh Daniyar Salamat, a remporté le Grand prix du Festival du film transsaharien de Zagora, parmi dix films en lice lors de cette 18ème édition organisée du 09 au 13 décembre.



Quant au prix du meilleur rôle féminin, il a été attribué à l'actrice Aminata Sarr pour sa performance dans le film sénégalais "Le voyage de Talia", alors que le prix du meilleur rôle masculin est revenu à l'acteur azerbaïdjanais Gurban Ismailov pour son rôle dans le long-métrage "froid comme le marbre". Le même film de son réalisateur azerbaïdjanais Asif Rustamov, a également raflé le Prix spécial du jury tandis que le prix du meilleur réalisateur a été décerné au film marocain "Telt Lkhali", réalisé par Faouzi Bensaïdi.



Des hommages vibrants ont été rendus à cette occasion, aux actrices marocaines Siham Asif et Fatima Bouchane en reconnaissance de leurs parcours remarquables dans le cinéma et la télévision, ainsi qu'au président d'honneur de cette édition, Abdeljalil Bouzouggar, archéologue et spécialiste de la préhistoire.



Organisée par l'association du film transsaharien de Zagora, cet événement culturel qui compte parmi ses objectifs la promotion culturelle, sociale, économique et touristique de la région, a été conçu dans la perspective de corroborer les efforts des différentes parties afin d'assurer plus de rayonnement à la région et de véhiculer les valeurs de tolérance, d'ouverture et de diversité.



Il s'agit également d'encourager la production cinématographique dans la région de la vallée de Drâa et de promouvoir le créneau "ciné-tourisme" en sus d'encourager les échanges entre les cinéastes marocains, africains, arabes et internationaux.



Les organisateurs ont concocté pour cette édition dont le jury a été présidé par le réalisateur indien Anup Singh, une programmation riche et variée. Outre les compétitions officielles, au menu figuraient également des tables rondes traitant de sujets liés au cinéma transsaharien, des ateliers thématiques, la projection de films hors compétition et plusieurs autres activités.