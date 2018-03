Tahar Benjelloun expose ses œuvres à Dubaï

La Fondation de la Galerie nationale de Dubaï arbitre depuis lundi une exposition du romancier et peintre marocain, Tahar Benjelloun. La cérémonie d'ouverture de cet évènement s’est déroulée en présence d’une pléiade d’artistes, d’intellectuels et de journalistes, dont le président de l'Institut du monde arabe à Paris, le Français Jack Lang. Lors de cette manifestation culturelle, placée sous le signe "J’essaye de peindre la lumière du monde", M. Benjelloun expose près de 30 tableaux lumineux avec des couleurs vives qui donnent espoir et optimisme.

Dans une déclaration à la MAP, M. Benjelloun a indiqué que cette exposition symbolique permet au public de découvrir les œuvres d’un créateur qui, en plus de l’écriture, a choisi de prendre le pinceau et s’ouvrir sur le monde à travers de telles expositions. Il a, en outre, exprimé sa joie de voir plusieurs experts et artistes de différentes nationalités arabes et étrangères intéressés par l’art plastique et la culture du Maroc, venus nombreux pour assister à la cérémonie d’ouverture de l’exposition. Et d’ajouter que contrairement à ses romans qui relatent de manière générale les maux de la société, cette exposition, qui se poursuivra jusqu’au 20 avril prochain, met en avant une nouvelle vision basée sur l'espoir, la lumière et l'optimisme.

L'organisation de cette exposition à Dubaï intervient après celle que l’Institut du monde arabe à Paris avait abritée, du 9 octobre 2017 au 9 janvier dernier, et qui avait drainé plus de 10.000 visiteurs, a-t-il rappelé, relevant qu’il est un artiste autodidacte qui a commencé à peindre depuis 2008.

Natif de Fès en 1944, M. Benjelloun est l’auteur de plusieurs recueils de poésie, de romans et de nouvelles. Il a organisé des expositions similaires d’art plastique depuis 2013 à Marrakech, Paris, Rome, Milan et Turin. Au cours de son séjour aux Emirats arabes unis, Tahar Benjelloun donnera une conférence à l’Université Sorbonne à Abou Dhabi et tiendra une rencontre avec les élèves du lycée français à Dubaï. Il se rendra également au Musée du Louvre de Dubaï qui, selon lui, contribue au renforcement de l’échange culturel entre le monde arabe et la France.