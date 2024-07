Syndicat des joueurs et Ligues européennes veulent saisir la Commission contre le calendrier

Le syndicat des joueurs de football et l'association des ligues veulent saisir la Commission européenne pour une requête contre la Fifa et son calendrier trop chargé, ont-ils annoncé mardi dans un communiqué conjoint.



"Depuis plusieurs années, ligues nationales et syndicats de joueurs demandent à la Fifa de mettre en place une procédure claire, transparente et non-discriminatoire concernant le calendrier international", est-il écrit dans le communiqué de Fifpro Europe et European Leagues, ajoutant que "malheureusement, la Fifa a systématiquement refusé d'inclure les ligues et les syndicats dans son processus de décision".



"Le calendrier international est désormais au-delà de la saturation", il est "devenu intenable pour les ligues nationales et dangereux pour la santé des joueurs", est-il ajouté dans le communiqué.



La Fifa a "invariablement favorisé ses propres compétitions et intérêts commerciaux", ont encore regretté la Fifpro Europe et l'association des ligues, visant notamment le futur Mondial des clubs à 32 équipes, nouvelle compétition organisée à l'été 2025 aux Etats-Unis.

Ces institutions "ne peuvent pas accepter que les règlements mondiaux soient décidés de manière unilatérale".



Dans leur requête auprès de la Commission, elles entendent expliquer que "la Fifa enfreint le droit de la concurrence européenne et constitue (...) un abus de position dominante".

Cette plainte "vient s'ajouter aux actions distinctes intentées" par d'autres organismes, syndicats ou ligues, est-il rappelé dans le communiqué. Les syndicats de joueurs en France (UNFP), Angleterre (PFA) et Italie (AIC) ont par exemple attaqué en juin la Fifa devant un tribunal de commerce de Bruxelles.



De son côté, la Fifa a répliqué sur le réseau social X que "le calendrier a été approuvé à l'unanimité" lors d'un conseil où siégeaient des représentants du football européen.

"Certaines ligues en Europe - elles mêmes organisatrices et régulatrices de compétitions - agissent au nom d'intérêts commerciaux, hypocritement et sans considération pour le reste du monde", est-il écrit dans le communiqué de la Fifa.



"Ces ligues préfèrent apparemment un calendrier rempli de matches amicaux et de tournées estivales, qui impliquent toujours plus de déplacements", ajoute le gouvernement mondial du football.



La semaine dernière la Fifa avait publié une étude du CIES (Centre international d'études du sport) expliquant que "les clubs ne disputent pas plus de matches par saison, ce qui va à l'encontre de la croyance d'un calendrier (...) de plus en plus chargé".



De 2012 à 2024, "le nombre moyen de rencontres par club et par saison est resté stable juste au-dessus de 40. Seulement 5% des équipes disputent en moyenne plus de 60 matches par saison (matches amicaux non-inclus", précisait cette étude.