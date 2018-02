Succès probant de la session du Conseil national de l’USFP

Driss Lachguar a souligné : «L’USFP continue «à défendre nos positions constantes en ce qui concerne les dossiers économiques, sociaux, politiques et culturels, tout en respectant le programme commun que nous avons adopté dans le cadre de la coalition gouvernementale».

Il a aussi souligné que l’USFP a participé «à la majorité gouvernementale selon des engagements clairs dont l’élection de Habib El Malki à la tête de la Chambre des représentants. Et après la formation du gouvernement, des développements qualitatifs ont eu lieu dont le plus important concerne l’enquête sur les évènements d’Al Hoceima. La position de notre parti a été équilibrée dans ce dossier. D’une part, nous avons défendu les revendications légitimes des habitants de la région, et d’autre part, nous avons fait preuve de prudence pour ne pas se laisser aller vers une spontanéité incontrôlée, car nous sommes un parti responsable. Les développements ultérieurs ont montré comment des lobbys et des parties douteuses ont manipulé ce dossier dans le cadre des surenchères et des calculs qui n’ont rien à voir avec les intérêts des habitants et l’avenir de la région et ses problèmes».

Concernant le processus de modernisation et d’édification d’un Etat de droit et d’égalité entre les femmes et les hommes, le Premier secrétaire a salué la dernière décision autorisant la femme à exercer la profession d’adoul. «Pour cela, en tant que parti socialiste, démocratique et moderniste, nous saluons cette décision et nous appelons à poursuivre ce processus, tout en étant conscients que l’Etat a un rôle décisif dans l’édification du projet sociétal que nous défendons, car la réussite de ce processus nécessite le déploiement de tous les efforts pour vaincre les forces rétrogrades qui exercent encore leur influence au sein de la société», a mis en exergue Driss Lachguar.

Concernant le seuil de pauvreté, une question plus d’actualité que jamais, Driss Lachguar a soutenu qu’il faut revoir les critères pour une redéfinition en adéquation avec la réalité marocaine.

«Notre pays, a-t-il affirmé, a besoin de revoir les critères retenus pour définir le seuil de pauvreté, car de cette définition dépend plusieurs résultats aussi bien pour élaborer une cartographie réelle des classes sociales au Maroc que pour la mise en place de politiques publiques ou encore pour la prise de décisions concernant la subvention sociale ou la caisse de compensation». Et de préciser : «Qui est pauvre au Maroc d’aujourd’hui? L’on sait les difficultés auxquelles font face les classes moyennes et sa paupérisation ces dernières années. Quel est le seuil réel de pauvreté tout en sachant que les prix ont augmenté, les salaires ont été gelés et le taux de chômage a augmenté ? C’est un fait indéniable que de larges couches sociales y compris celle inférieure de la classe moyenne peuvent être incluses dans la cartographie de la pauvreté. Ce qui complique davantage le projet d’aide directe qui ne pourrait en aucun cas constituer une alternative à une politique sociale fondée sur une stratégie claire pour réduire les disparités sociales, non à travers des mesures de rafistolage qui ne pourraient résoudre des problématiques structurelles comme celles de l’éducation, de l’emploi et de la santé».

Par ailleurs, Driss Lachguar a célébré la victoire étincelante et qui ne souffre d’aucune contestation de l’USFP dans deux circonscriptions, à savoir la victoire de Mohamed Aberkane à Nador et de Said Baaziz à Guercif. «Les dernières victoires de l’USFP lors des élections partielles à Guercif et Nador et même dans les circonscriptions que nous avons remportées, prouvent la capacité du parti à reprendre la main et à retourner avec force au sein de la société, à travers une stratégie claire axée sur l’ouverture sur les nouvelles compétences qui existent à foison dans la société et sur l’abandon de la politique de cloisonnement organisationnel», a souligné Driss Lachguar.

Quant aux questions concernant la vie interne du parti, le Premier secrétaire a appelé à l’organisation de forums pour débattre des questions économiques et sociales en vue de comprendre les évolutions survenues dans la société marocaine et les problématiques sociales telles l’éducation, la santé et l’emploi et d’élaborer des propositions à propos du modèle de développement. Le dirigeant ittihadi a appelé à une étude approfondie de la question de la réforme des lois électorales.

«Au niveau régional et provincial, nous sommes appelés à faire de l’année 2018 une année de révision de la restructuration territoriale en procédant à l’organisation de congrès provinciaux et régionaux, en plus de l’importance à accorder aux organisations sectorielles, de la femme et de la jeunesse, et ce pour la formation de nouvelles élites», a-t-il précisé.

En ce sens, Driss Lachguar a appelé à l’organisation de forums régionaux et provinciaux pour débattre des questions politiques, économiques et sociales dans la province ou la région, la mise à jour des programmes d’action, l’élaboration de programmes détaillés pour les prochaines échéances électorales et à la forte intégration dans la société à travers les associations de la société civile.