Stagnation de l’ actif net sous gestion des OPCVM à fin novembre

L’actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a connu une stagnation à fin novembre 2020, s’établissant à 500,64 milliards de dirhams (MMDH), contre 500,65 MMDH à fin octobre 2020,selon l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissement marocains (ASFIM).



Le mois de novembre a été caractérisé par une décollecte nette de 255 millions de dirhams (MDH), qui a concerné principalement les OPCVM OMLT (Obligations moyen et long termes), faitsavoir l’ASFIM danssa récente lettre mensuelle d’information. Les OPCVM actions ont posté la meilleure performance mensuelle avec +3,31% et les OPCVM OMLT la plus faible performance avec -0,38%, relève la même source.



Concernant les performances annuelles, les OPCVM OMLT ont enregistré la meilleure performance avec +3,16%, tandis que les OPCVM Actions ont eu la plus basse performance avec -7,13%, note l’ASFIM, ajoutant que le nombre d’OPCVM en activité à fin octobre 2020 est passé de 492 à 494 avec la création de deux fonds par Soge-Capital Gestion.