Spotify veut recommander des chansons aux utilisateurs sur la base de leur état émotionnel

L’ application de musique Spotify a obtenu un brevet technologique lui permettant de recommander des chansons aux utilisateurs sur la base de l’analyse de leurs voix et émotions. Le brevet, déposé en 2018 et délivré le 12 janvier, permettrait au géant du streaming de “faire des observations” sur l’environnement et les émotions d’un utilisateur à l’aide de sa technologie de reconnaissance vocale.



Selon le dépôt de brevet, la société développe une technologie visant à extraire “l’intonation, le stress, le rythme et autres unités de discours” qui permettraient de “détecter et de catégoriser l’état émotionnel d’un locuteur”. “Il est courant pour une application de streaming média d’inclure des fonctionnalités qui fournissent des recommandations média personnalisées à un utilisateur”, a expliqué Spotify dans son application.



Cependant, poursuit-on, l’approche actuelle pour discerner les goûts d’un utilisateur est insatisfaisante, car elle exige de lui “d’entrer péniblement des réponses à de multiples questions” sur son âge, son sexe et ses groupes préférés. Il n’est pas encore sûr que cette technologie soit utilisée par Spotify, mais ce brevet traduit une nouvelle tendance au sein des sociétés technologiques qui investissent dans l’analyse des états émotionnels des utilisateurs. Les détracteurs de cette technologie estiment qu’elle constitue une invasion de la vie privée.