Spécial fin d'année : Une destination industrielle crédible et compétitive

Le choix stratégique d'ouverture opéré par le Maroc a été conforté par la mise en place de stratégies sectorielles, de zones franches, et d’écosystèmes industriels qui visent à améliorer l’intégration économique, à démultiplier les investissements et à assurer une montée en valeur du secteur industriel en favorisant l’établissement de partenariats ciblés et mutuellement bénéfiques entre leaders industriels et TPME (Très petites, petites et moyennes entreprises).

Le Plan d’Accélération Industrielle a enregistré des réalisations tangibles, notamment l'accroissement des exportations du secteur, une nette évolution des infrastructures et l’implantation de leaders industriels mondiaux (Bombardier, EADS, Boeing, SAFRAN, Renault, PSA, BYD, Delphi, Yazaki, etc), augmentant les investissements directs étrangers (IDE).

Ces performances ont permis de mieux positionner le Maroc sur les radars de la planète, en tant que destination industrielle crédible et compétitive.