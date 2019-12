Spécial fin d'année : Le Plan Maroc Vert au chevet de l'agriculture

Lancé en avril 2008 avec pour principales ambitions une forte amélioration du revenu agricole et une nette augmentation du PIB agricole et des exportations dans 10 à 15 années, le Plan Maroc Vert (PMV) a engrangé des résultats significatifs et tangibles allant de la montée en puissance des investissements jusqu’à l’accélération de la production des différentes filières, tout en passant par l’amélioration des conditions de vie du petit agriculteur.

Résultat, la valeur des exportations du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire a augmenté de 3% à fin mars 2018 à près de 17,5 milliards de dirhams (MMDH), portée particulièrement par le comportement favorable des ventes à l’étranger de l’industrie agroalimentaire qui ont bondi de +4,9% à plus de 9 MMDH.

Fort de sa vision intègre, le PMV a permis également d’améliorer l’insertion, à travers le procédé de l’agrégation, de la petite agriculture dans les marchés et les échanges grâce à l’amélioration de la productivité et l’appui à la reconversion vers des secteurs de production rémunérateurs.