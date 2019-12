Spécial fin d'année : La mauvaise passe des géants d’Internet

Aux Etats-Unis et en Europe, les géants d'Internet Google, Apple, Facebook et Amazon, critiqués au sujet de la protection des données personnelles ou des positions dominantes (marché publicitaire, recherche en ligne, commerce électronique...), font l'objet d'enquêtes, menaces de démantèlement et amendes (5 milliards de dollars pour Facebook aux Etats-Unis).

Un bras de fer oppose des géants du web aux médias sur la rémunération des contenus de presse qu'ils reprennent, captant l'essentiel des revenus publicitaires en ligne. En France, Google et Facebook refusent de verser à la presse des «droits voisins», un mécanisme de partage des revenus permis par la transposition d'une directive européenne, adoptée fin mars.