Soutenir les TPE/PE, un choix prioritaire pour l’USFP

C’est au siège du Groupe so cialiste-Opposition ittiha die à la Chambre des représentants que s’est tenue, cette semaine, une rencontre de concertation d’une portée significative.



Le groupe parlementaire a reçu une dé légation de l’Instance marocaine des en treprises pour un échange direct et dense autour d’un sujet central mais trop sou vent relégué : la situation critique des très petites et petites entreprises (TPE/PE) au Maroc.



Dans une atmosphère ponctuée de constats lucides et de propositions concrètes, les discussions ont balayé l’en semble des enjeux qui pèsent sur ces en tités : difficultés d’accès au crédit, complexité des procédures administra tives, faiblesse des filets d’accompagne ment, mais aussi manque de visibilité dans les politiques publiques. Autant d’obstacles qui freinent l’élan de milliers d’entrepreneurs et limitent l’impact éco nomique et social de ce secteur pourtant vital.



Les participants ont rappelé, ave une précision éclairante, le rôle crucial que jouent les TPE/PE dans la dyna mique économique nationale : elles re présentent la majorité du tissu entrepreneurial, irriguent les territoires, créent des emplois durables et favorisent l’inclusion sociale. Face aux mutations économiques accélérées par les chocs exogènes et les transitions en cours, leur renforcement devient un impératif stra tégique.



Pour le Groupe socialiste-Opposi tion ittihadie, cette rencontre dépasse le simple cadre consultatif. Elle s’inscrit dans une démarche politique assumée: replacer l’entreprise nationale, dans toute sa diversité, au cœur des choix législatifs. «Soutenir les TPE, ce n’est pas un slo gan. C’est un levier de justice sociale, d’équité territoriale et de souveraineté économique», estiment les membres du Groupe socialiste, déterminés à porter cette voix dans l’enceinte du Parlement.



Ce rendez-vous marque aussi un tournant dans la manière dont l’opposi tion entend jouer son rôle. Plutôt que de s’enfermer dans une logique de confron tation, le Groupe socialiste opte pour une approche constructive, fondée sur l’écoute des acteurs de terrain et l’élabo ration de propositions réalistes.



Il s’en gage ainsi à plaider, avec constance, en faveur de l’amélioration du climat des af faires, de la simplification des dispositifs et de la reconnaissance effective des TPE/PE comme partenaires de premier plan dans le projet de développement national.



M.O