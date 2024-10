Souss-Massa: Série de mesures pour le bon déroulement de la nouvelle saison de chasse

La Direction régionale de l'Agence nationale des eaux et forêts de Souss-Massa, a pris une série de mesures pour assurer le bon déroulement de la nouvelle saison de chasse 2024-2025, qui a débuté dimanche dans la province de Tiznit, sous le slogan "Lutter contre la chasse illicite".



Dans ce sens, une série de réunions de sensibilisation ont été tenues pour rappeler les dispositions de l'arrêté annuel de l’ouverture et fermeture de la chasse, outre la diffusion à grande échelle de l'arrêté annuel de chasse, dans le but d'informer tous les acteurs (Chasseurs, associations de chasse, sociétés de chasse….), ainsi que les services sécuritaires dans le cadre des missions de surveillance et de répression des infractions, qui se sont chiffrées au cours de la saison dernière à 42 infractions sur le territoire de la région.



La Direction régionale de l’ANEF Souss-Massa a également procédé au renouvellement des contrats des amodiations au profit des associations et sociétés de chasse touristique, ainsi que la vérification de balisage des réserves de chasse et des amodiations.



Il est question aussi de la sensibilisation des gardes à coordonner avec les unités forestières et à intensifier les efforts de contrôle et de constatation des infractions dans la limite des attributions qui leur sont confiées.



Il s'agit également de la désignation des gardes bénévoles au niveau des amodiations sur proposition des amodiataires pour contribuer aux efforts visant à réduire la chasse illicite, et le repeuplement des réserves et des amodiations, à travers le lâcher de plus de 13.000 perdrix, en coordination avec le bureau régional de la Fédération Royale de Chasse et les amodiataires de chasse associative et touristique.



Il a été procédé aussi à la mise à disposition aux chasseurs des cartographies relatives aux réserves de chasse, aux amodiations et au territoire ouvert à la chasse, via le site Internet de l'ANEF.



A noter que la région Souss-Massa dispose de zones de chasse riches et diversifiées qui attirent chaque année un grand nombre de chasseurs amateurs.



Afin de mieux gérer cette activité sportive, la Direction régionale de l'ANEF a adopté une démarche basée sur l’amodiation de droit de chasse, par le biais de 57 contrats de chasse associative et 25 contrats de chasse touristique sur une superficie estimée à 250.000 hectares.



Pour assurer une exploitation rationnelle des ressources fauniques prenant en compte la préservation des équilibres écologiques et de la diversité biologique, un système des réserves de faune a été adopté, qui englobe 22 réserves permanentes sur une superficie de 1.953.948 Ha et 15 réserves temporaires sur une superficie de 3.804.784 Ha.



Pour garantir une chasse durable, la Direction régionale de l'ANEF a appelé les chasseurs à s'engager dans le développement de ce secteur, visant et à respecter les mesures légales et réglementaires en vigueur, en particulier celles concernant les quotas de chasse autorisés chaque jour, ainsi que le respect des zones protégées et des jours ouverts à la chasse.



Cela est d'autant plus crucial dans le contexte climatique actuel que traverse le pays en général et la région Souss-Massa en particulier, marqué par la sècheresse récurrente et l'irrégularité des précipitations, et leur impact sur la faune et les écosystèmes naturels.